A cidade Maracanaú

Maracanaú significa, em tupi, lagoa onde as maracanãs bebem. Seu povoamento deu-se em torno de quatro equipamentos: o trem metropolitano – ramal Maranguape/Fortaleza;

o Sanatório de Maracanaú, hoje Hospital Municipal;

a Colônia Antônio Justa;

e o Instituto Carneiro de Mendonça – Centro de reabilitação de Menores, o lendário Santo Antônio do Buraco.

Data oficial de emancipação: 6 de março de 1983 (Aniversário do Município)

Lei de criação: nº 10.811 de em 4 de julho de 1983

Vista aérea da Lagoa que dá nome à cidade. Neste 6 de março de 2025, celebra-se o Aniversário de 42 anos de Emancipação Política de Maracanaú

A maracanã voa cada vez mais alto

Como a ave maracanã, da qual lhe originou o nome, Maracanaú voa cada vez mais alto e se consolida como um dos mais importantes municípios do Ceará e do Nordeste. É a segunda maior economia do Estado, com Produto Interno Bruto – PIB de R$ 12,3 bilhões. A cidade também possui o mais importante e tradicional polo industrial do Ceará, com quase 3 mil indústrias. É destaque ainda nas exportações cearenses, ocupando o quarto lugar entre os municípios no último balanço anual fechado (de 2023). Além da forte industrialização, Maracanaú experimenta expressiva expansão em todos os setores da economia, com o comércio e serviços cada vez mais fortes na cidade, que recebe grandes redes regionais e nacionais.

Maracanaú já soma 8.444 estabelecimentos comerciais e 3.022 empresas de serviços, conforme o último levantamento do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – Ipece. Com o avanço na infraestrutura, mobilidade e urbanização, Maracanaú tem registrado ainda rápido crescimento imobiliário, com grandes investimentos privados no setor.

Dados estatísticos

Área Territorial: 105,084 km² (2023)



População: 234.509 pessoas (2022)



Economia (PIB): R$ 12,3 bilhões (2021)



Densidade demográfica: 2.231,91 hab/km²



Exportações (2023): US$ 88 milhões



Empregos Formais (2023): 70.208



Frota de Veículos (2023): 88.860

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – Ipece



Diferenciais competitivos

Maracanaú tem:

12 empresas multinacionais



2.920 indústrias

Localização estratégica

Maracanaú está a apenas 56 km do Complexo do Pecém, 25 km do Porto do Mucuripe e 12 km do Aeroporto Internacional Pinto Martins, agilizando e reduzindo custos do escoamento da produção e recebimento da matéria-prima.

Acesso

O município está localizado às margens do Anel Viário, que interliga todas as principais vias de acesso à Fortaleza e Região Metropolitana (BR-222, BR-116, CE-060, CE-065 e CE-040). Conta ainda com estações do Metrofor (metrô) e linha ferroviária.



Mão de obra e qualificação

Maracanaú conta com mão de obra jovem e preparada. O município possui importantes instituições de qualificação (de níveis técnico e superior) e seleção profissional, como o IFCE, Sine Municipal, Sine Estadual e diversas universidades privadas.