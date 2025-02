"Nessa hora a gente tem que acreditar em milagre", diz idoso que teve casa invadida por escombros de igreja

Um casal de idosos teve a casa afetada pela queda de uma parte da torre da Igreja São José , em Maracanaú , a 25,49 km de Fortaleza , que ocorreu na manhã dessa quarta-feira, 19. No momento do ocorrido, o casal estava na garagem se preparando para sair de casa.

Parte da torre de igreja desaba em Maracanaú; duas pessoas ficam feridas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) afirmou que duas vítimas foram resgatadas.

De acordo com José Sávio, pároco da igreja, uma das vítimas é um funcionário do templo, que teve um ferimento na perna e teve atendimento pré-hospitalar no local. A torre estaria com previsão de reforma para hoje, porém, devido as fortes chuvas os andaimes não puderam ser montados.

(Colaborou Alice Barbosa, especial para O POVO)