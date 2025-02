Parte de torre de igreja em Maracanaú desaba e uma pessoa é resgatada

Conforme o pároco da igreja, José Sávio, a vítima é um funcionário do templo. Ele teve um ferimento na perna e recebeu atendimento pré-hospitalar no local.

A Defesa Civil de Maracanaú deve inspecionar o prédio para analisar se há risco de novos desabamentos e necessidade de interdição.

Chove em mais de 100 cidades do Ceará

Ceará registra manhã de fortes chuvas, com precipitações em mais de 100 cidades. Em Aquiraz, choveu 172 mm e diversos alagamentos foram registrados. Prefeito Bruno Gonçalves (PRT) chegou a pedir que as pessoas não passem pelo entorno do Terminal Rodoviário, local onde há alagamento mais severo.

Em Fortaleza, com as chuvas de 98 mm, houve diversos pontos de alagamento, 30 semáforos com problemas e dois im[oveis com risco de desabamento.