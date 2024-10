Ciclista morre após colidir com caminhão estacionado em Maracanaú

Um ciclista de 37 anos morreu após colidir com um caminhão estacionado em via pública do município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado na noite dessa segunda-feira, 14. Ainda não há informações do que motivou o acidente de trânsito.

A vítima, identificada como Abraão Tavares, residente do bairro Acaracuzinho, foi a óbito no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a morte acidental do ciclista. A Delegacia do 19º Distrito Policial (19º DP) está a cargo da investigação do caso.