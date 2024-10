Pescador morre afogado após cair das pedras de espigão da Praia de Iracema

Vítima de 42 anos de idade estava pescando quando se desequilibrou da estrutura e, em seguida, caiu no mar no início deste domingo, 13

No local, salva-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) entraram no mar, conseguiram resgatá-lo e realizaram os atendimentos de primeiros socorros.

Um pescador de 42 anos morreu afogado após cair das pedras do espigão da João Cordeiro, na Praia de Iracema, em Fortaleza , no início da tarde deste domingo, 13. Segundo relatos das pessoas no local, a vítima estava pescando nas pedras do espigão quando se desequilibrou e veio a cair no mar.

Equipes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) auxiliaram na ocorrência, onde realizaram um perímetro no local para atuação da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A ocorrência contou ainda com apoio do Bike Vida e da Inspetoria de Ciclopatrulhamento. Com a chegada do Samu e constatação do óbito, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).