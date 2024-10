Padrasto é preso suspeito de estuprar enteadas em Fortaleza

Vítimas são duas crianças, filhas da companheira do suspeito; homem também é acusado de praticar violência doméstica e de ter desacatado policiais no momento da prisão

Um homem de 27 anos foi preso nesse domingo, 13, suspeito de ter estuprado duas crianças, que são filhas de sua companheira, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Detido também é acusado de praticar violência doméstica e de ter desacatado policiais no momento da prisão.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), equipes do 16º batalhão da organização foram acionadas, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para atender a ocorrência.

Inicialmente, caso chegou como um chamado de violência doméstica. Quando policiais chegaram ao local, a vítima, mãe das crianças, informou que seu companheiro havia ainda abusado sexualmente de suas duas filhas, as quais ele é padrasto. Suspeito não estava presente no momento.