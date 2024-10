Acusado de latrocínio no Ceará é preso em Goiás

Um acusado de latrocínio (roubo seguido de morte) no município de Juazeiro do Norte, a 527 quilômetros de Fortaleza, foi preso em Goiás durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva realizado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) na sexta-feira passada, 11. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com a SSPDS, o homem de 29 anos foi capturado em São Simão, em Goiás, por meio das investigações da Delegacia de Roubos e Furtos, do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas e do Núcleo Avançado de Inteligência da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Conforme o órgão, as equipes de Goiás também atuaram na operação. Ele estava com drogas e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.