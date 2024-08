Acidente no 4º Anel Viário, em Maracanaú, causa princípio de incêndio em veículo

Um acidente envolvendo dois veículos na manhã desta sexta-feira, 16, no 4º Anel Viário, em Maracanaú, causou um 'princípio de incêndio' em um dos automóveis envolvidos. Apesar disso, a colisão não deixou feridos.

Enviados ao local, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) utilizou um extintor de pó químico para controlar as chamas, que, de fato, foram contidas.