Morte de estudante de 15 anos segue sem elucidação oito meses após crime

O adolescente faria parte do Sub-15 do Fortaleza e teve o sonho interrompido após ser vítima de disparos de arma de fogo. A mãe de Iarley busca Justiça para o filho único há oito meses

A morte de Iarley Felix de Souza, de 15 anos de idade, segue sem elucidação após oito meses do crime. O estudante foi morto a tiros em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele cursava o 1º ano do Ensino Médio em uma escola pública e combinava a rotina escolar com os treinos de futebol. Iarley faria parte do sub-15 do Fortaleza Esporte Clube, no entanto, os planos foram interrompidos de forma repentina.

"Hoje eu trabalho, hoje eu vivo, mas não sou a mesma pessoa. Uma parte de mim se foi com meu filho e a que ficou está tentando seguir em frente", diz a mãe do estudante, Adriana Félix.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No dia 17 de Novembro, o rapaz conversava com amigos após o treino quando foi alvo de disparos de arma de fogo por ocupantes de um automóvel. Dona Adriana Félix se descreve como mãe e pai. Ela criou o filho sozinha, com dificuldade e trabalhando como cuidadora de idosos. São oito meses de espera por uma resposta para a morte do menino, sem pessoas presas ou indiciadas.