Ex-policial é preso por sequestrar e ocultar cadáver de homem em Maracanaú

De acordo com o órgão, no momento da captura, o alvo do mandado tentou empreender fuga, no entanto, foi encontrado em uma casa portando um rádio de comunicação (HT).

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD), por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o ex-policial Francisco Danis de Oliveira Nascimento , no bairro Jatobá, localizado no limite entre Fortaleza e Maracanaú.

Um ex-policial militar foi preso na última quarta-feira, 22, pela morte e ocultação do cadáver de um homem no município de Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso ocorreu na tarde do dia 7 de novembro de 2022, quando a vítima, identificada como Clezio Nascimento de Oliveira , de 32 anos, foi surpreendida por um grupo armado no bairro Alto Alegre e colocado à força em um carro. O corpo dele, no entanto, nunca foi localizado.

No dia 10 de novembro de 2022, a Polícia apreendeu a militar Maria Aline do Nascimento Rodrigues. Um outro suspeito, que não é membro da Polícia Militar, continua foragido. A Justiça depois determinou que a prisão preventiva de Francisco Sales e Maria Aline fosse substituída por prisão domiciliar.

O grupo formado por policiais, ex-policiais e uma pessoa que não integra a Força de Segurança, foi denunciado pelo Ministério Público em novembro de 2022 por sequestro, homicídio e ocultação do corpo de Clezio.

Crime planejado no WhatsApp

Conforme consta na denúncia feita pelo Ministério Público Estadual (MPCE) em maio do ano passado, as cinco pessoas acusadas pelo sequestro de Clezio teriam um grupo no aplicativo WhatsApp onde combinavam ações criminosas. A denúncia foi acatada pela Justiça no dia 20 de abril de 2023.

De acordo com a acusação, o sequestro de Clezio também foi planejado no WhatsApp. Em uma conversa extraída do celular de Maria Aline do Nascimento, a policial aparecia, no dia 22 de outubro, conversando com outro PM preso, Francisco Ronaldo Sales, conhecido como Sales, sobre o alvo.

Na conversa, Sales encaminha a captura de tela da consulta de um veículo em um sistema policial. Em seguida, ele menciona que "próxima semana promete". Aline, por sua vez, responde: "Se deus quiser". Depois, Sales diz que os dados do carro são do "pilantra do alto alegre". "Agora sabemos qual é o carro dele"; "Vai ser sal pra ele semana que vem kkk".

O MPCE descreveu que Aline e Sales seriam líderes do grupo criminoso. Em uma das conversas, Aline diz que está em "abstinência" e que fica dirigindo e "pensando em sequestrar alguém". Posteriormente, ela começa a descrever possíveis vítimas. "Tem o cara dos transformadores"; "tem o bj lá"; "O da Lulu"; "Tem o do aras"; Só pra fazer o mal mesmo"; "Do negócio do sofá".