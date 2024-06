Suspeito de invadir casa da ex para furtar objetos é preso em Maracanaú

Homem de 42 anos foi preso por violação de domicílio no bairro Acaracuzinho, no município da Região Metropolitana de Fortaleza

Um homem foi preso suspeito de violação de domicílio no contexto de violência doméstica ao invadir a casa da ex-companheira, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza), nessa terça-feira, 25, com o objetivo de furtar objetos. As informações são da Polícia Civil do Ceará.

A Polícia Civil informou que, diante das informações do inquérito, foi verificado que homem é usuário de drogas. A vítima não estava na residência e, quando tomou conhecimento do caso, entrou em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Maracanaú.

Após diligências, as equipes encontraram o homem de 42 anos, que possui passagens por furto, violação de domicílio, injúria, ameaça, resistência e desacato.