Retroescavadeira é usada em ação de rescaldo em fábrica que pegou fogo em Maracanaú

Uma fábrica de colchões no município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi atingida por um incêndio na manhã desta terça-feira, 6. Após conter as chamas, bombeiros precisaram usar uma retroescavadeira para auxiliar no trabalho de rescaldo, em razão dos transtornos causados pelo fogo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), pelo menos 60 agentes e 12 viaturas foram utilizados na ocorrência.

Equipes da Polícia Militar do Estado (PMCE) também estiverem presentes, auxiliando no controle do perímetro do incêndio na região.