Combate a incêndio em Maracanaú deve continuar até o fim da tarde

O combate ao incêndio em uma fábrica de colchões em Maracanaú, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), deve durar até o fim da tarde desta terça-feira, 6, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). Com parte das chamas já controladas, o objetivo das guarnições agora é chegar até o foco do sinistro, no centro da empresa.

Segundo informações do CBMCE, parte do teto do galpão onde as chamas estão localizadas caiu. No entanto, algumas estruturas de metal seguem de pé, correndo o risco de desabarem sobre as guarnições que agem contra o fogo.