Cachorro é resgatado durante incêndio em loja de colchões em Maracanaú

Equipes do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgataram um cachorro do incêndio que atingiu uma fábrica de colchões no município de Maracanaú, distante 25 km de Fortaleza. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira, 6, e, de acordo com a Corporação, parte das chamas já estão controladas.

Ainda conforme o CBMCE, o animal foi resgatado com parte da pelagem queimada e sem forças para fugir do fogo. “Ele passa bem. Nosso foco é controlar o incêndio para a preservação de vidas e do patrimônio”, afirma a Corporação, em nota.

Para arcar com os custos do tratamento do cachorro, foi realizada uma campanha interna de arrecadação no Instagram.