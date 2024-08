Incêndio em Maracanaú: 60 bombeiros atuam no combate às chamas e usam drone para visualizar foco

Chamas estão concentradas no centro do galpão da fábrica, e a previsão é de que sejam debeladas até o fim desta tarde. Explosões foram ouvidas por populares e fumaça densa foi registrada no local

Um incêndio atingiu uma fábrica de colchões no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta terça-feira, 6. Ao todo, 60 bombeiros do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuam para combater as chamas, com a expectativa de deliberar o foco até o fim desta tarde e iniciar as ações de rescaldo.

Para chegar ao foco do incêndio, localizado no centro do galpão da fábrica, a equipe dos bombeiros, inicialmente, realizou o controle das chamas no entorno.

Em seguida, após o uso de um drone para visualizar o foco, as guarnições iniciaram o combate às chamas pela parte superior da fábrica para acelerar os trabalhos.