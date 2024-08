Acidente entre três carretas e um carro deixa duas pessoas mortas em Russas

Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Duas pessoas morreram na noite dessa segunda-feira, 5, após um acidente envolvendo três carretas e um carro de passeio na BR-116, em trecho que corta a cidade de Beberibe, distante 81 quilômetros (km) de Fortaleza. O motorista de uma das carretas e a condutora do veículo de passeio morreram no local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o acidente teve início quando duas carretas colidiram e uma delas ficou atravessada na via. Logo depois, uma terceira carreta viu o acidente, reduziu a velocidade e foi atingida por um Corolla Cross.