Dois homens são mortos dentro de casa na Pajuçara, em Maracanaú

Crime ocorreu na rua Joaquim Ferreira. Vítimas morreram no local. Ao menos, 86 assassinatos já foram registrados neste ano no município, aumento em relação a 2023

Dois homens foram mortos na noite desse domingo, 23, no bairro Pajuçara, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza. Criminosos armados invadiram uma casa localizada na rua Joaquim Ferreira e dispararam contra as vítimas, que morreram no local do crime.



Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) solicitando mais informações sobre o caso e aguarda retorno.



Até o último dia 19, conforme dados da SSPDS, 11 pessoas haviam sido assassinadas em Maracanaú neste mês de junho.