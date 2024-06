Princípio de incêndio atinge apartamento do ex-deputado Raimundo Gomes de Matos

Um princípio de incêndio foi registrado na madrugada deste sábado, 1º, no apartamento do ex-deputado Raimundo Gomes de Matos, em Fortaleza . O fogo teve origem em um compressor de ar-condicionado, na parte externa de um dos quartos, devido a uma falha elétrica. O incêndio foi controlado com a utilização de extintores. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o fogo também foi visto pelo vizinho do pavimento superior. A guarnição que chegou ao local constatou que o princípio de incêndio havia se iniciado somente no compressor do lado de fora do apartamento. Apenas o compressor foi totalmente danificado, não havendo danos na estrutura e nem dentro do apartamento.

Os bombeiros desligaram o registro de energia que dava acesso ao compressor, além do isolamento das cargas elétricas em todo apartamento para evitar novos episódios de curto-circuito. “Tudo sob controle, porém o susto é grande”, concluiu Raimundo Gomes de Matos.