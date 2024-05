Comerciantes denunciam obra parada com acúmulo de lixo avenida de Maracanaú

Avenida VII, no bairro Jereissati, em Maracanaú, apresenta acúmulo de lixo, entulho e poças de água Crédito: Divulgação/Leitor Via WhatsApp O POVO

A empresária Mariana Garrido, 38, que atua na avenida há cinco anos, informou que em dezembro, antes de as obras começarem, foi realizada uma reunião com a Prefeitura de Maracanaú e os comerciantes. Os trabalhadores pediram para atividades serem realizadas após a quadra chuvosa. “Falaram que tinha que começar porque tinha que começar. Foram iniciadas as obras e falaram que iam ser por etapas. No entanto, eles quebraram todo o calçadão da avenida, ocasionando água parada desde então, muita água parada, já estamos com alta incidência de dengue, que é preocupante, além de entulho e lama. Agora, eles afirmam que não podem continuar devido à lama porque o trator atola”, disse a empresária. De acordo com a vendedora Gerlane Nobre, 35, nenhum trabalhador foi visto atuando na obra desde a última segunda, 13. “Não vejo ninguém trabalhando e, das vezes que vi, eram apenas quatro pessoas. Agora está assim sem progresso e com acúmulo de lixo insuportável, com mosca, mosquito e lama. O comércio está muito prejudicado e a maior preocupação é na transmissão de doenças, como a dengue”, comenta.

Ainda segundo a vendedora, a obra, atualmente, está sendo realizada em um lado da via, mas que estende a avenida completa, entre as avenidas Adauto Lima e VI. “Se continuar dessa forma, infelizmente vamos ter que fechar o nosso comércio. A expectativa é que algo seja solucionado logo”, contesta. O que diz a Prefeitura Conforme a Prefeitura de Maracanaú, as obras foram iniciadas em novembro do ano passado. O projeto da nova avenida Narciso Pessoa de Araújo foi apresentado pela Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano em dezembro de 2023, conforme publicação no portal da Prefeitura. Desde o início da obra, apenas um trecho da avenida recebeu as intervenções. O prazo inicial para conclusão da obra era de 90 dias. Ao todo, foram investidos R$ 2,8 milhões na requalificação. A Prefeitura de Maracanaú divulgou que o projeto de requalificação da avenida compreende melhorias a partir da instalação de piso podotátil, ciclofaixas, alargamento de calçadas com acessibilidade, caramanchão, assentos bem como faixas elevadas e bicicletários. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano de Maracanaú disse que houve atraso no cronograma inicialmente previsto em virtude do período chuvoso. “Não é possível executar esta etapa da obra quando há grande volume de água. Neste momento, a obra se encontra 30% concluída, com previsão de entrega em outubro de 2024”, disse.

Ainda segundo a pasta, a obra de requalificação da avenida Narciso Pessoa de Araújo está em execução, na fase de drenagem e implantação das camadas de suporte do pavimento. A gestão não informou quando as atividades no local devem ser retomadas.