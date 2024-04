Sete detentos fogem de presídio em Itaitinga; um deles foi recapturado

A SAP comunica ainda que as diligências "permanecem ininterruptas, junto às outras forças de segurança, para a recaptura dos outros 6 foragidos e que a ação passa por apuração para o esclarecimento do fato e as devidas responsabilizações".

Um dos presos foi condenado a 70 anos de prisão pela participação de chacina em Quixeramobim ocorrida em 28 de junho de 2018.

É a segunda fuga de Francisco Fabio Aragão da Silva. No ano passado, o detento e mais outros dois presos fugiram de uma viatura após serem condenados pelo crime no interior do Ceará.

Segundo Rafael Magno da Silva Pinto, diretor do Sindicato dos Policiais Penais do Ceará (Sindppen-Ce), membro conselheiro do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará (Copen) e diretor da Federação dos Policiais Penais do Brasil (Febrapen), a fuga aconteceu aproximadamente entre meia-noite e as 2 horas da manhã. Segundo ele, a estrutura da unidade penitenciária só possui duas guaritas ativas.

“Isso é muito grave. A guarita 7 e a guarita 9 são ocupadas por policiais militares e ficam na retaguarda do presídio. Esses presos fugiram pelo pergolado do isolamento B, onde cada cela tem um solário, que é o espaço em que o preso toma banho de sol. Eles rasparam o pergolado dessas celas, deixando o espaço maior para fugirem, assim aumentou a brecha facilitando a fuga deles”, detalhou.

Ele explicou que após isso os fugitivos alcançaram o teto da unidade, chegando até a laje. Dessa maneira tiveram acesso ao pátio, onde fica o setor que recebe a alimentação. Depois chegaram ao portão e pularam, saindo da unidade. “O último obstáculo deles era o alambrado, que também não tiveram dificuldade. Ultrapassaram e conseguiram a fuga pela porta da frente.”

Rafael Magno denuncia que o efetivo é “totalmente reduzido”, os equipamentos obsoletos e que o lugar por onde os presos saíram não tinha guarita ativa.