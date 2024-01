Passageiros relatam atraso de mais de três horas em viagem para Canoa Quebrada

Passageiros que aguardavam, no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, a viagem de Fortaleza com destino à praia de Canoa Quebrada, em Aracati, na tarde dessa sexta-feira, 5, reclamaram do atraso do ônibus que faz o trajeto. Pessoas ouvidas pelo O POVO relataram em pelo menos duas horas de atraso do veículo da empresa São Benedito.

Ao O POVO, a servidora pública Fernanda Teles relatou que comprou uma passagem para sair da Capital junto com suas filhas, que estão de férias, às 14 horas, mas quando chegou lá, esperou para o embarque e ele não aconteceu.

“Quando vi que as horas estavam passando e nosso ônibus não chegava, falei com a moça da fiscalização e ela disse que se eu quisesse embarcar no próximo que chegasse, eu teria que ir até o guichê da empresa, alterar a passagem para às 16 horas e pagar uma taxa de R$ 8”, relata.