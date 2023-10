Terreno é alvo de disputas entre Prefeitura de Maracanaú e povo Pitaguary

Membros da etnia acusam a Prefeitura do Município de usar forças de segurança para tentar retirá-los do local; gestão nega coação e afirma posse do terreno

Ainda de acordo com os indígenas, o local vinha sofrendo com fortes incêndios, que desmatavam a fauna e flora. Uma dessas ocorrências teria sido o estopim para ocupação, quando a casa de uma indígena foi atingida por um incêndio que ultrapassou os limites do Carnaubal.

“As pessoas que alegam a posse dessa área estavam negligenciando esses incêndios, um descaso total. A fauna e a flora vinham sendo impactadas. Nós temos várias carnaúbas queimadas, animais mortos e uma fauna que usava esse espaço como bebedouro e local de reprodução natural”, afirma Paulo Sérgio, 38, membro do Instituto Asas e Raízes Pitaguary.

Indígenas alegam posse histórica do local

O principal ponto defendido pelos indígenas é de que o uso histórico do local e o valor tradicional do terreno para as tradições do povo Pitaguary, lhes garante a posse, com base no artigo 231 da Constituição Federal.

Os ocupantes vêm pedindo a inclusão do terreno na demarcação das terras Pitaguary junto à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que segundo eles, alega precisar de apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para realizar o procedimento.

O POVO contatou a Funai sobre o caso e aguarda resposta.

O caso vem sendo acompanhado por escritórios de advocacia e pelo Centro de Defesa e Promoção de Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza (CDPDH). A defesa dos indígenas alega que o direito à terra não deve ser dado aos povos nativos, mas apenas reconhecidos.