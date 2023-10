Quatro homens são presos suspeitos de estupro, tráfico de drogas e roubo no Ceará

Quatro homens foram presos em ações distintas realizadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco), em diferentes municípios do estado. As ações aconteceram entre os dias 16 a 19 de outubro.

De acordo com informações da Polícia Federal (PF) no Ceará, a captura ocorreu após mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara da Comarca do município, e o homem já foi condenado anteriormente por roubo qualificado.

Na quarta-feira, 18, um homem de 34 anos foi preso em Fortaleza, condenado a 14 anos de prisão por tráfico de drogas e roubo.



Em cumprimento a mandados de prisão, dois homens de 43 anos também foram presos no Ceará. Uma das capturas aconteceu nessa terça-feira, 17, em Caucaia, por tráfico de drogas, e a outra prisão foi realizada na segunda-feira, 16, na cidade de Canindé, por suspeita de estupro.

Todos os homens estão à disposição da Justiça.

A Ficco é composta por equipes da Polícia Federal, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil do Estado do Ceará, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará e Secretaria Nacional de Segurança Pública.