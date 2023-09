Homem é preso suspeito de homicídio em Maracanaú

Segundo a Polícia, o crime teria acontecido em uma praça do bairro Pajuçara, na qual a vítima estava quando foi atingida por disparos de arma de fogo

Segundo a Polícia, o crime teria acontecido em uma praça do bairro Pajuçara, na qual a vítima estava quando foi atingida por disparos de arma de fogo.

Identificado como Sérgio Henrique Costa dos Santos, de 20 anos, o suspeito foi detido após o crime durante uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Um homem suspeito de cometer um homicídio, que teve como vítima um jovem de 23 anos, foi preso em flagrante nesse domingo, 24, em Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A vítima, que tinha passagem na Polícia por tráfico de drogas, foi levada a uma unidade de saúde após ser socorrida no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As investigações apontam que a motivação do crime teria relação com a disputa entre grupos criminosos na região.

Sérgio Henrique foi levado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú e autuado em flagrante por homicídio.

O caso continua sendo investigado pela PC-CE para que sejam encontradas evidências do possível envolvimento de outros suspeitos no crime.

A ação policial que culminou na captura do suspeito do crime é parte das atividades da operação “Paz”, que é promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e é realizada no Estado pela PC-CE.