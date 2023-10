Funcionário de obra morre vítima de descarga elétrica em Maracanaú

Um homem identificado como Klisma Vinícius de Vasconcelos, de 20 anos, que trabalhava como ajudante de pedreiro em uma obra, morreu vítima de uma descarga elétrica. O caso foi registrado nesta segunda-feira, 9, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

De acordo com fonte policial, o rapaz usava um equipamento que encostou em um fio de alta tensão no andar superior da obra, que ocorria no Conjunto Industrial. Houve uma forte explosão, e a vítima morreu no local.

Funcionários relataram que o rapaz havia sido contratado recentemente. Policiais militares estiveram no local.