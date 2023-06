Mulher suspeita de participar da morte do padrasto é capturada em Maracanaú

Uma mulher de 20 anos, suspeita de participação na morte do padrasto, foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no último sábado, 17.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu há cinco anos.

Na época, a jovem tinha 15 anos de idade e, segundo apurações, teria atraído a vítima, de 39 anos, para o local do crime, no bairro Pajuçara. Segundo as investigações, o motivo do crime teria sido vingança.

No sábado, os policiais localizaram a suspeita, identificada como Gabriele Jacinta da Silva, no bairro Alto Alegre. Após a localização, um mandado de busca e apreensão pelo ato infracional em aberto foi cumprido, e a mulher está à disposição da Justiça.