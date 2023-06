18 municípios do Ceará registram chuva nas últimas 24h; veja previsão do tempo

No Ceará, 18 municípios registraram chuva no período entre as 7 horas do domingo, 18, e as 7 horas desta segunda, 19.



De acordo com boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), com última atualização às 9h20min, o município de Maranguape, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, atingiu a maior quantidade de precipitação, com 27 milímetros.

As cidades de Ererê, (25 milímetros), Iracema (16 milímetros) e Senador Pompeu (15.9 milímetros) também registraram chuvas. Na Capital, o maior registro foi de 26 milímetros, no posto da Defesa Civil de Fortaleza.

Confira as maiores chuvas das últimas 24h (19/06)



Maranguape (Posto Fazenda Columinjuba): 27 milímetros

Fortaleza (Posto Defesa Civil de Fortaleza): 26 milímetros

Ererê (Posto Ererê): 25 milímetros

Iracema (Posto Ac. Santo Antônio Bastiões): 16 milímetros

Fortaleza (Posto Fund. Ma. Nilva): 16 milímetros

Senador Pompeu (Posto Senador Pompeu): 15.9 milímetros

Iracema (Posto Bastiões): 13 milímetros

Iracema (Posto Canafistula): 13 milímetros

Pacatuba (Posto Pacatuba): 12.2 milímetros

Maranguape (Posto Viçosa 01): 8.4 milímetros



Veja previsão no Ceará para os próximos dias



Nesta segunda, 19, a previsão é de céu variando entre parcialmente nublado a poucas nuvens, com possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no norte do Sertão Central e Inhamuns.

Na terça-feira, 20, e na quarta-feira, 21, há a baixa possibilidade de chuvas isoladas em todas as macrorregiões, com o céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens.

Segundo a Funceme, as chuvas previstas estão associadas a áreas de instabilidades oriundas da região leste do Nordeste do Brasil devido ao deslocamento de um cavado (região alongada com baixa pressão atmosférica) que deverá atuar no início desta semana.