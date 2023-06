Incêndio em fábrica de lingerie é controlado pelo Corpo de Bombeiros

O incêndio que atingiu uma fábrica da Del Rio Lingerie, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, a 23,6 km de Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira, 1º, já está controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

As chamas tiveram início por volta das 4 horas da manhã em um dos galpões da fábrica. Nenhuma vítima foi registrada até o momento, e novos focos de incêndio são eliminados.

O CBMCE foi acionado às 4h30min da manhã. Por volta das 6 horas, sete viaturas estavam no local tentando controlar as chamas.

“O fogo está contido em uma determinada região [da fábrica]. A partir de agora, [o foco] é eliminar as chamas. O material é de muito fácil combustão, mas a gente quer em breve dar [a ocorrência] como encerrada”, explica Wagner Maia, Coronel Comandante-Geral Adjunto do CBMCE. “Graças a Deus, até agora, a gente não tem informação de nenhuma vítima.”

O bombeiro ainda afirma que os funcionários estavam em expediente de trabalho quando o incêndio teve início. ”A fábrica estava funcionando normalmente.”



Em nota, a Del Rio Lingerie disse que "possui um rigoroso padrão de qualidade e segurança em todos os seus processos produtivos e está comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade social."

Incêndio em fábrica de lingerie: segunda ocorrência em três anos

O incêndio desta quinta-feira é a segunda ocorrência na fábrica Del Rio Lingerie em um período de três anos. Em outubro de 2020, a área de estocagem da empresa foi destruída.

Na época, foram necessários 42 agentes do CBMCE, cinco viaturas, um caminhão autoescada mecânica e um carro pipa de 12 mil litros. Parte do galpão desabou, mas ninguém ficou ferido.

Leia a nota completa da Del Rio Lingerie:

"A Delrio informa que na madrugada de hoje, por volta das 4h, ocorreu um incêndio em um dos galpões de sua fábrica, localizada na cidade de Maracanaú. O fogo foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros e não se alastrou para os demais galpões. Felizmente, não houve nenhum ferido.

A Delrio é uma empresa líder no segmento de lingerie, com mais de 50 anos de atuação no mercado nacional e internacional. A empresa possui um rigoroso padrão de qualidade e segurança em todos os seus processos produtivos e está comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade social.

A empresa está colaborando com as autoridades competentes para apurar as causas do incidente e tomar as medidas preventivas necessárias para evitar que situações como essa se repitam. A Delrio agradece o apoio e a solidariedade de todos os seus clientes, fornecedores e colaboradores neste momento."



Incêndio em fábrica de lingerie: combate às chamas continua

Apesar de controlado, ainda há resquícios do incêndio em alguns setores da fábrica. Além das sete viaturas enviadas no início da operação, caminhonetes e caminhões do CBMCE, alguns equipados com turbinas a jato, continuam a chegar ao local.

Brigadas de incêndio de empresas próximas à Del Rio também foram até o local para ajudar a apagar as chamas. Caminhões-pipa e equipamentos como espuma para combate ao fogo também foram deslocados.



Com informações do repórter Kleber Carvalho/Especial para O POVO



Atualizado às 11h53min