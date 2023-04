Mulher é presa em flagrante suspeita de matar marido a facadas em Assaré

Crime ocorreu na casa onde o casal morava e arma usada no assassinato foi encontrada ao lado do corpo da vítima

Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante suspeita de matar a facadas o próprio companheiro em Assaré, a 255 quilômetros de Fortaleza. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira, 28, na residência onde o casal morava, localizada na rua Deputado Manoel Gonçalves, no bairro Populares. Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que os dois discutiam com frequência.

Equipes da PM de Campos Sales, cidade vizinha a Assaré, foram enviadas ao local para atuar na ocorrência. O chamado partiu da própria suspeita, identificada como Maria Paloma de Lima Pinheiro.

Inicialmente, ela telefonou para o destacamento pedindo ajuda dos militares afirmando que o marido, um jovem de 24 anos, tinha sentido um mal estar por causa de uma discussão entre ambos. Depois, já diante dos agentes, a mulher confessou ser a autora do crime, mas alegou que não tinha intenção de matar o companheiro.

No endereço do homicídio, os policias encontraram o homem já sem vida. Havia uma faca ao lado do corpo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que o homem foi lesionado com o objeto perfurocortante e destacou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado pelos militares, mas a vítima não resistiu.

O corpo foi recolhido pela Perícia Forense, que também coletou elementos para uso nas investigações policiais. De acordo com a SSPDS, a apuração está a cargo da Delegacia Municipal de Assaré. A mulher foi autuada por homicídio e em seguida encaminhada a uma unidade prisional da região do Cariri, onde permanecerá à disposição da Justiça.

