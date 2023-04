Maracanaú recebe Vet Móvel; veja quando e onde o equipamento vai funcionar

Da próxima quarta-feira, 3, até o dia 23 de maio, a Secretaria de Bem-Estar Animal de Maracanaú oferece atendimentos de atenção veterinária e vacinação antirrábica para cães e gatos por meio do Vet Móvel no bairro Jereissati II, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As ações acontecerão de segunda à sexta nos turnos da manhã e da tarde, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas, na Praça do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em frente ao Posto de Saúde Carlos Antonio Costa Pessoa Martins. O atendimento será feito por ordem de chegada a partir da entrega de fichas, com 60 atendimentos diários.

Serviço

VetMóvel no bairro Jereissati II

Endereço: Avenida Quatro de Julho

Local: Praça do INSS

Data: De 03 à 23 de maio

Horários: Das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas

