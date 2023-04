Mulher de 46 anos é morta dentro de casa em Fortaleza

Uma mulher de 46 anos foi morta dentro da própria casa no bairro Guajeru, em Fortaleza, na noite desse sábado, 15. O POVO apurou que a morte de Cristiane dos Santos Pereira tem como principal suspeita tratar-se de feminicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi preso pelo crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a vítima foi localizado com lesões decorrentes de objetos perfurocortantes. A 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu um inquérito para investigar o caso.

"Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram indícios que subsidiarão as investigações", informou a SSPDS.

Segunda mulher morta em Fortaleza em 24h

Cristiane foi a segunda mulher morta nesse sábado, 15, com suspeitas de feminicídio em Fortaleza. Horas antes, no Centro, Bárbara Bessa, de 25 anos, foi morta a tiros. Também no caso dela, nenhum suspeito foi preso até o momento.

Até o último dia 12 de abril, 68 mulheres haviam sido assassinadas no Ceará, conforme dados da SSPDS. Onze desses casos foram identificados como feminicídio pela pasta.

