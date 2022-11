"Quebrando Pontes" era apelido na internet de suspeito de crimes sexuais contra crianças

"Quebrando Pontes" era o apelido na internet de homem suspeito de produzir, armazenar e compartilhar imagens pornográficas envolvendo crianças. A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira, 11, mandado de busca e apreensão na casa dele, em Fortaleza.

A busca tem como objetivos interromper as práticas ilícitas, identificar eventuais vítimas de abuso e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de inquérito policial e detalhamento da atuação do suspeito dos crimes investigados.

Iniciadas em setembro deste ano, as investigações começaram a partir de notícias do National Center of Missing and Exploited Children (NCMEC), organização que fiscaliza, com apoio do governo americano, denúncias sobre crimes relacionados a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças.



O investigado responderá pela suspeita de crimes de produção, armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, podendo ainda responder por outros crimes mais graves praticados em detrimento de vulneráveis. As investigações continuam com análise do material apreendido.



