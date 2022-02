Suspeito de assediar funcionárias de empresa durante oito anos, ex-gerente é preso

A prisão foi realizada por meio do cumprimento do mandado

O gerente de uma fábrica foi preso após suspeita de crimes sexuais contra nove funcionárias. Ele foi detido por cumprimento de mandado de prisão preventiva, em Canindé, no Ceará, nesta quarta-feira, 23.

As investigações da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canindé, apontaram que o homem se utilizava do cargo para importunar funcionárias com o intuito de manter relações sexuais.

De acordo com as investigações, as mulheres que recusavam manter relacionamento com o homem eram demitidas. Elas sofriam constrangimento e humilhações no decorrer do expediente na empresa.

Ainda conforme as investigações da Polícia, o gerente teria oferecido dinheiro para as vítimas não seguissem com as denúncias. Os crimes aconteceram entre os anos de 2010 e 2018 e o indivíduo ficou foragido deste o ano de 2019. Ele foi levado ao sistema penitenciário e colocado à disposição da Justiça.



