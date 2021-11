Passageiros aprovam projeto de tarifa grátis no transporte coletivo de Maracanaú

Os passageiros que dependem cotidianamente do transporte coletivo de Maracanaú para realizarem deslocamentos dentro do município estão animados com a possibilidade da implementação do programa “Maracanaú Passe Livre”. Apesar de a proposta agradar a população, muitos passageiros ainda não sabiam da possibilidade da medida no município. "Eu não tinha ouvido falar sobre isso, mas vai ajudar muito. Eu estou desempregada e todo mês tenho que ir ao hospital pegar remédio, essa economia já me ajudaria", comenta Cecília de Souza, 43.

De acordo com o anúncio realizado pela Prefeitura de Maracanaú, a tarifa zero estaria disponível para estudantes residentes no município e matriculados em instituição de ensino também localizada na cidade, além de famílias que residem em Maracanaú com inscrição atualizada no Cadastro Único (Cadúnico). O prefeito Roberto Pessoa assinou na última sexta, 29, o projeto de lei 81/2021, referente ao Passe Livre, que segue agora para votação na Câmara Municipal. A expectativa é de que a votação ocorra nesta primeira semana de novembro.

Cecília conta que possui o cadastro e espera que a proposta se concretize, beneficiando os usuários de transporte público do município. "Eu tenho o cadastro único e sei que muita gente tem também, por causa do Bolsa Família. Espero que isso vá pra frente mesmo, porque a gente sabe que tem muita coisa que não funciona como deveria", ressalta.

Outro que se surpreendeu com a possibilidade da gratuidade foi o auxiliar de logística Francisco Fabiano, 34. Ele conta que mora em Fortaleza, mas que sempre vai a Maracanaú visitar a família. "Não estou sabendo como vai ser isso da passagem, se for mesmo, vai ser bom. Isso vai facilitar muito para as pessoas que necessitam. Do jeito que as coisas estão, qualquer ajuda é válida. Tudo é caro hoje, pra quem não tem nada, é uma grande ajuda."

De acordo com a Prefeitura, cerca de 42 mil famílias estão inscritas no Cadúnico, que conta com cerca de 15 mil estudantes entre 6 e 15 anos.

Francisco Jardel, 26, comenta que não consegue mensurar o tamanho da economia que teria caso o projeto de lei seja aprovado e implementado no município. "Economizaria muito dinheiro. Eu teria como colocar em outras coisas que precisam lá em casa. Todo esse dinheiro poderia ser utilizado na alimentação, que tá muito cara", lamenta.

