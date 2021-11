Acidente entre ambulâncias e carro deixa dois mortos na CE-138

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo duas ambulâncias e um carro, na tarde dessa terça-feira, 2, na CE-138, zona rural de Tamboril. As ambulâncias não transportavam pacientes no momento e as duas vítimas estavam no veículo particular, com placa de Nova Russas.

Conforme a Polícia Militar, o veículo de passeio seguia em sentido contrário às ambulâncias quando derrapou em uma curva, colidiu contra elas e caiu em um barranco.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), as ambulâncias saíram de Juazeiro do Norte e seriam entregues em Barroquinha. A corporação informou ainda que uma das vítimas que estavam no carro particular, com placas de Nova Russas, foi arremessada para fora do automóvel, enquanto a outra ficou presa às ferragens

Um dos motoristas das ambulâncias teve fratura exposta no braço e foi levado para uma unidade de saúde; o outro não teve ferimentos graves.

