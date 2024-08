Município de Madalena tem situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal

Além de Madalena, outros cinco municípios do Nordeste estão inseridos no Formulário de Informações do Desastre (Fide)

A estiagem no município de Madalena, distante 185 km de Fortaleza, fez com que o Governo Federal reconhecesse situação de emergência na cidade cearense. A portaria foi publicada por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, na edição da última terça-feira, 13, do Diário Oficial da União.

Além de Madalena, outros cinco municípios do Nordeste estão inseridos no Formulário de Informações do Desastre (Fide), sistema utilizado para fazer registros de ocorrências. Quatro das cidades presentes na lista estão localizadas no estado da Bahia e uma em Paraíba.

Lajedo do Tabocal, Bahia



Livramento de Nossa Senhora, Bahia



Mansidão, Bahia



Presidente Jânio Quadros, Bahia



Brejo dos Santos, Paraíba

Este ano os municípios de Piquet Carneiro, Alto Santo, Caucaia, Catunda, Crateús, Monsenhor Tabosa, Pedra Branca e Tejuçuoca também tiveram situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal devido à estiagem.