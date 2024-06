Adolescente de 16 anos é amarrado e morto a facadas em Pacajus

Vídeo feito instantes após o homicídio, mostra a vítima, Felipe Augusto Pereira Nogueira, de bruços, no chão de um cômodo da residência, que estava todo sujo de sangue Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um adolescente de 16 anos foi morto a facadas após ter mãos e pés amarrados. O caso ocorreu no início da noite desse domingo, 2, dentro de uma residência localizada no bairro Croatá, em Pacajus (Região Metropolitana de Fortaleza). Dois suspeitos de envolvimento no crime foram presos.

Vídeo feito instantes após o homicídio, mostra a vítima, Felipe Augusto Pereira Nogueira, de bruços, no chão de um cômodo da residência, que estava todo sujo de sangue.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), as investigações apontam que o crime se deu dentro do contexto da rivalidade entre facções criminosas.