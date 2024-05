Tiroteio em bar de Limoeiro do Norte, no Ceará, deixa quatro mulheres feridas

As Forças de Segurança realizam buscas a fim de identificar e capturar os suspeitos do crime

Um bar localizado no bairro Boa Fé, no município de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, foi cenário de disputa armada na noite da última sexta-feira, 17. Quatro mulheres que estavam no estabelecimento foram atingidas pelos disparos de arma de fogo. Nenhum dos suspeitos foi preso até a publicação desta matéria.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sspds), a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de lesão a bala. Ainda conforme o órgão, as vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar daquela região.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações sobre o ocorrido ficam a cargo da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte. As Forças de Segurança realizam buscas a fim de identificar e capturar os suspeitos do crime.