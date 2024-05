Após um semana de buscas, corpo de mulher desaparecida é encontrado no Rio Jaguaribe

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) localizou, neste domingo, 5, o corpo de uma mulher de 30 anos que desapareceu enquanto tomava banho com uma amiga no Rio Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, no interior do Estado. O desaparecimento ocorreu no último dia 28 de abril e, desde então, equipes do CBMCE realizavam buscas.

De acordo com a corporação, o corpo da mulher estava preso a uma árvore, na região de Sítio Saquinho, que fica a 11 quilômetros de distância da localidade de Sítio Morros, onde a vítima desapareceu.

Após o resgate, agentes do Corpo de Bombeiros acionaram a Perícia Forense para realizar os procedimentos necessários.