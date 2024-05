Mulher está desaparecida há cinco dias após se afogar em rio de Limoeiro do Norte

Uma mulher está desaparecida há cinco dias após se afogar com uma amiga no Rio Jaguaribe, em Limoeiro do Norte. O caso ocorreu na manhã do dia 28, na localidade de Sítio Morros. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMCE), buscas estão sendo realizadas desde então, inclusive com a participação de uma equipe de mergulho.

Na ocasião, a moça desaparecida e uma amiga, de 30 e 27 anos, respectivamente, se banhavam no rio quando a mais velha, que não sabia nadar, foi arrastada pela correnteza. A mais nova, também não sabendo nadar, tentou auxiliar a amiga, mas ambas foram arrastadas para longe da margem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mulher de 27 anos conseguiu se segurar na vegetação às margens do rio, mas a outra desapareceu nas águas. De acordo com os Bombeiros, a sobrevivente só conseguiu pedir socorro por volta das 16h, debilitada e com muitos arranhões devido ao contato com a vegetação.