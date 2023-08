Estácio abre inscrições para "Vestibular Social" com bolsas de até 100%

Instituição concederá cinco bolsas com desconto de 100%. Candidatos que não forem contemplados ainda podem garantir bolsa de 70%

O Centro Universitário Estácio está com inscrições abertas para o “Vestibular Social” com bolsas de estudo de até 100% no curso todo.

A instituição irá conceder cinco bolsas com desconto de 100% sobre o valor das mensalidades durante todo o curso de graduação. Os benefícios são exclusivos para ingressantes no segundo semestre letivo deste ano em diversos cursos de graduação disponíveis.

O benefício será destinado aos candidatos que ainda não possuem formação superior e obtiverem o melhor aproveitamento na avaliação.

Os candidatos aprovados no processo seletivo, mas que não forem contemplados com o benefício, ainda poderão ainda obter até 70% de bolsa.

Os candidatos devem agendar a avaliação (presencial ou online) que poderá ser realizada nos dias 18 ou 19 de agosto.