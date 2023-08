Ceará adere ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal

A diminuição da cobertura vacinal de doenças controladas tem sido uma preocupação dos órgãos de saúde nos últimos anos. O Ceará é o segundo estado do Nordeste a aderir ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, que tem por objetivo manter os cearenses engajados no Programa Nacional de Imunização (PNI). O governador Elmano de Freitas assinou o termo de adesão nesta quinta-feira, 10, na sede do Ministério Público do Ceará (MPCE).

A articulação foi proposta pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância da cobertura vacinal completa e da segurança das vacinas para evitar o retorno de doenças preveníveis já controladas ou erradicadas no País, como difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, meningite, sarampo e rubéola.

O pacto prevê a realização de ações integradas e a qualificação de dados cadastrais do DataSUS, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Iniciativa tem reunido instituições da saúde, esporte, justiça e poder público.

Jayme Martins, Conselheiro Nacional dos Ministérios Públicos e presidente da Comissão de Saúde do CNMP destacou o Ceará como "referência na vacinação". "O projeto quer olhar município a município, região por região", detalha. Alguns estados assinaram o pacto através de secretarias, mas como governo do estado, só Ceará e Paraíba assinaram.

Secretária de Saúde do estado, Tânia Mara destacou a importância da comunicação com a população. Ela cita a criação de pontos de vacinação em Vapt-Vupt. Próxima semana, vamos abrir pontos de vacinação em shopping da Capital. "Como a desconfiança da população aumentou, a gente precisa criar alternativas para levar a vacinação para mais próximo da população", afirma.