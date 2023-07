Homem tenta atravessar barragem com cavalo e cai em açude no Ceará

Caso aconteceu no município de Limoeiro do Norte, a 202 quilômetros de Fortaleza, e foi registrado em vídeo por populares

Um homem tentou atravessar a cavalo uma barragem, no município de Limoeiro do Norte, a 202 quilômetros de Fortaleza, nessa quarta-feira, 26. Ele tentava cruzar a barragem de pedrinhas, mas durante o percurso os dois acabaram caindo. O caso foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o animal se desequilibra e cai no açude junto com o homem. O momento aconteceu logo após uma moto passar pelos dois na barragem.

Ainda segundo as imagens, apesar do susto, o cavalo consegue se levantar e correr até à margem do açude. Em seguida, o homem também consegue nadar até a borda.

