Acidente de ônibus deixa ao menos 24 mortos no Senegal

Ao menos 24 pessoas, entre elas quatro crianças, morreram nesta quarta-feira (26) em um acidente de ônibus no norte do Senegal, anunciou o ministro do Interior deste país africano, Antoine Félix Abdoulaye Diome.

"Houve 76 vítimas, incluindo 24 mortos, entre eles quatro crianças, e 52 feridos", disse Antoine Félix Abdoulaye Diome a repórteres no local.

O acidente ocorreu às 07h40 (horário local, 04h40 em Brasília) perto da cidade de Diérerlou Syll, na região de Louga, no norte do Senegal. O veículo saiu da pista e capotou, disse um membro das equipes de resgate.

O ônibus saiu de uma cidade do norte do país e transportava 76 pessoas, quando a sua capacidade máxima é de 60, lamentou o presidente senegalês, Macky Sall. Os feridos foram levados para hospitais, acrescentou.

