Cavalo colide contra carro em cruzamento de Missão Velha

O acidente, registrado por câmeras no local, aconteceu na tarde do último domingo, 2 de abril. Duas pessoas tiveram ferimentos leves

Um cavalo colidiu contra um veículo em movimento no cruzamento entre a avenida Brasília e a rua Padre Cícero, no bairro Centro, em Missão Velha, a 508, 5 km de Fortaleza. O acidente aconteceu na tarde do último domingo, 2 de abril, e foi registrado por câmeras de segurança do local.

A jovem que conduzia o cavalo teria perdido o controle do animal, que avançou sobre o carro. Com o impacto, ambos foram arremessados e caíram sobre o asfalto, mas apresentaram somente ferimentos leves.

O homem que estava no carro também sofreu escoriações.

A Prefeitura de Missão Velha informou que a mulher e o motorista foram levados a um hospital, e o animal passa bem.



