Mãe sorteia hoje rifa de celular para pagar estudos da filha na Argentina

A artesã Ana Cristina Félix Domingos, 37, decidiu realizar uma rifa de celular para custear os estudos da filha na Argentina. A estudante de medicina Laila Melissa Félix Gonçalves, 19, terminou o seu primeiro ano do curso na Universidade Nacional de Rosário (UNR).

“Desde pequena sempre foi a minha primeira opção”, destacou Laila ao O POVO, sobre sua escolha profissional. A jovem é técnica de enfermagem e considera “uma honra” estar na área da saúde.

Ana Cristina e a filha são de Milagres, cidade no Interior do Ceará, a 482 km de Fortaleza. A mãe trabalha com artesanato, fazendo laços, enfeites de cabelo para crianças, várias peças, além de manter um emprego temporário como auxiliar de serviços gerais no posto de saúde municipal.

“Eu estava tirando apenas uma licença de uma mulher que estava de atestado”, explica sobre a mudança de funcionários no trabalho como auxiliar. Preocupada com o aluguel de Laila nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, Ana Cristina resolveu comprar um aparelho celular e iniciar a rifa.

A divulgação acontece por meio de seu perfil no Instagram (@anacristinafelixdomingos), onde também realiza a venda do artesanato. O sorteio acontece nesta sábado, 24, às 19 horas, pouco antes da celebração da noite de Natal. Será feito no perfil @lailamelissa. O valor de cada bilhete é R$ 10.

O pagamento pode ser realizado pelo PIX da estudante (chave lailaunr2022@gmail.com).



A história de Laila é bem parecida com a de outra estudante cearense que cursa medicina na Argentina. Kailany Pinheiro da Silva, de 19 anos, é de Quixeramobim, no sertão central cearense. Ela estuda medicina em Buenos Aires. Em novembro, os pais da jovem rifaram um bezerro para ajudar nos custos dos estudos. A família conseguiu arrecadar R$ 18 mil.

Do Interior do Ceará a Argentina: trajetória de Laila Melissa e Ana Cristina

Quando Laila viajou para a Argentina, a família realizou uma rifa. Ana Cristina fez empréstimos para o pagamento de assessoria, questões relacionadas à documentação e à compra de malas e roupas. “Tudo o que você faz no preparatório para uma viagem”, descreveu.

A estada em um país diferente trouxe saudades para a mãe. “Já tá com quase um ano que Laila foi e uma das coisas mais difíceis também é a saudade que a gente sente”, admite Ana Cristina.

Para a estudante de medicina, o idioma, a princípio, foi uma das dificuldades, além de “estar sozinha, tendo a responsabilidade de cuidar de si na vida adulta”.

Laila pretende voltar ao Brasil após a graduação e ajudar sua comunidade. “Assim como eles estão sempre me ajudando para que eu realize meu sonho”, disse ao O POVO.

Segundo a mãe, a jovem estagiou na sua preparação como técnica de enfermagem. A atividade foi exercida durante uma fase mais aguda da pandemia da Covid-19. “Não é porque é minha filha, mas tenho orgulho de dizer que Laila será uma excelente profissional”, finaliza.

