II Fliman: feira literária em Lavras da Mangabeira tem início nesta semana; saiba mais

“A ideia inicial era mais tímida do que se tornou. Queríamos fazer um evento cultural, literário em Lavras da Mangabeira. Vimos um potencial cultural muito grande, e a primeira feira foi um sucesso. Então, nós, a comissão organizadora, demos continuidade até o presente momento. Esse evento é o canal de expressão cultural de toda aquela região”, relata ele.

A ideia de criação do evento surgiu do poeta e escritor, membro da Academia Cearense de Letras (ACL) , Batista de Lima, que também é mangabeirense. “Ele teve essa ideia inicial e nos convidou, junto da professora Fátima Lemos”, conta o escritor Pedro Luiz.

Organizada pelos escritores e professores Fátima Lemos e Pedro Luiz, a segunda edição da feira literária Fliman terá início nesta quinta-feira, 11, no município de Lavras da Mangabeira , no Centro Sul do Ceará. Com o tema “O sabor do saber em cada ser”, o evento apresentará lançamentos de dez livros, e a programação vai até o sábado, 13.

No evento também ocorrerão uma peça teatral com estudantes da região e a entrega de comendas aos homenageados pela educação: professora Socorro Mangueira na educação; na literatura o escritor Dias da Silva. No sábado, 13, o violonista internacional Nonato Luiz fará um recital.

“Comparativamente com a edição anterior da Fliman, esta edição está bem maior e mais estruturada. Ainda é bem menor do que a terceira e as outras que virão, pois estamos melhorando ainda mais para os anos seguintes”, conta ele.