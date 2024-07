Defensoria Pública fará mutirão de atendimento em Ipu e Pires Ferreira

Sede da Defensoria Pública do Ceará (DPCE) em Fortaleza Crédito: Divulgação

A população dos municípios de Ipu e Pires Ferreira, no noroeste do Ceará, serão contemplados com o mutirão de atendimento da Defensoria Pública do Ceará (DPCE) para questões de divórcio e pensão alimentícia nos dias 25 e 26 de julho. Os interessados em participar devem ir ao núcleo de atendimento da DPCE em Ipu entre 12 e 23 de julho para agendar o atendimento que é obrigatório. O núcleo funciona de segunda a sexta de 8 às 12 horas e o interessado escolhe um dos dois dias para ser atendido. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O mutirão pode ser procurado tanto quem dará entrada em um pedido de pensão pela primeira vez como quem já tem a causa ganha mas ainda não tem seu direito assegurado. Em caso de divórcio, serão atendidos os casos de separação consensual e litigiosas - quando uma das partes não está de acordo.