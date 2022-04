Dois motoristas de aplicativo que estavam desaparecidos são encontrados mortos em Jardim

Dois motoristas de aplicativo foram encontrados mortos neste domingo, 3, na Chapada do Araripe, no município de Jardim, Sul do Ceará. Eles estavam desaparecidos desde o último dia 30 de março, quando saíram para trabalhar e não retornaram para suas casas. Uma das vítimas residia em Aurora e a outra em Barbalha, ambas cidades da região do Cariri.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no crime. O veículo de um dos motoristas também foi localizado.

O caso vinha sendo investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro do Norte (DRPC), que abriu inquérito após familiares dos motoristas procurarem a unidade para prestar Boletim de Ocorrência (B.O) após os desaparecimentos. Os dois se deslocavam de suas cidades diariamente para Juazeiro do Norte, onde costumavam pegar o maior número de corridas.

De acordo com a PC-CE, após levantamentos do setor de inteligência do órgão, os investigadores conseguiram identificar e localizar os possíveis autores do crime, tratado até agora como latrocínio, quando há roubo seguido de morte.

A dupla suspeita foi localizada em Barbalha. Um deles, de 25 anos, já responde por porte ilegal de arma de fogo, estelionato e apropriação indébita. O outro, de 27 anos, não possuía antecedentes criminais. O primeiro a ser preso foi o suspeito de 25 anos. Com sua captura, o homem indicou onde deixou os corpos das vítimas e apontou ainda quem seria seu cúmplice na ação criminosa. Foi então que os policiais chegaram ao seu comparsa.

Após as prisões, elas foram encaminhados à DRPC de Juazeiro, onde foram autuados por latrocínio e ocultação de cadáver. As investigações seguem em andamento. Segundo a PC-CE, outros detalhes do trabalho policial serão divulgados em momento oportuno.

