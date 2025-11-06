Trabalhador em situação análoga à escravidão é resgatado em Juazeiro do Norte

Estima-se que serão lavrados 26 autos de infração nas duas pedreiras que foram fiscalizadas em Juazeiro do Norte / Crédito: Reprodução/ Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT)

O resgate do trabalhador ocorreu no dia 27 de outubro deste ano, durante a operação dos Auditores-Fiscais do Trabalho em combate à exploração laboral em empresas de extração manual de pedras.

A ação integra o conjunto de inspeções interestaduais realizadas entre o dia 26 de outubro e quarta-feira, 5, nos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco, coordenadas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Há cerca de três anos, o trabalhador vivia dentro da pedreira, em um barraco de lona sustentado por galhos sobre o chão batido.

O trabalhador era remunerado por produção e afirmou que não conseguia mais produzir o suficiente para garantir seu próprio sustento, dependendo de auxílio externo para sobreviver

Ele dormia em uma rede, em meio a materiais de trabalho, alimentos e pertences pessoais espalhados ou pendurados em cordões.

Sem instalações sanitárias, as necessidades fisiológicas eram realizadas no mato, e o banho tomava-se com baldes e canecas, atrás do barraco. Tampouco havia local adequado para alimentação ou acesso a água potável.

O trabalhador preparava e cozinhava a comida em uma fogueira acesa diretamente sobre o chão. Para isso, ele usava uma grelha improvisada, e consumia o alimento no mesmo ambiente.



A água levada pelo empregador era armazenada em vasilhas sem higienização e e consumida sem qualquer tipo de filtragem ou tratamento, sendo utilizada para beber e preparar as refeições.

Além das condições degradantes de trabalho e moradia na pedreira inspecionada, a equipe constatou a ausência total de registro e direitos trabalhistas.

O homem era remunerado por produção, sendo o material extraído aproveitado exclusivamente pelo proprietário da pedreira.

